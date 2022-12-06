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Haberler Yaşam AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:51

AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları için geri sayım sürerken AÖF sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgesi açıklanmıştı. Aralık ayında düzenlenecek olan Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınavlarına giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır. Peki AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 2023 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler…

AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula

AÖF sınavları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Sınav yerleri açıklandı. Peki AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF ara sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

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AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula

SINAVA GİRERKEN DİKKAT!

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi ara sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula
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AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula
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