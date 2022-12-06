AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgula

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları için geri sayım sürerken AÖF sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgesi açıklanmıştı. Aralık ayında düzenlenecek olan Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınavlarına giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır. Peki AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim 2022 2023 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler…