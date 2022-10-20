Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:24

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 21 Ekim 2022 Cuma gününe kadar uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise AÖF güz dönemi ara ve final sınavları için geri sayıma geçti. Bu noktada bir yandan sınav hazırlıklarını sürdüren AÖF öğrencileri, bir yandan da AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan 2022-2023 akademik takvim ile belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi akademik takvim ile AÖF sınav tarihleri…

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF sınavları için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Alınan son karara göre işlemler, 21 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Bu noktada lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri araştırması yapmaya başladı. Öğrencilerine her bir dönem için ara sınav ve dönem sonu sınavı uygulayan Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimini yayınladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve ayrıntılı bilgiler…

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecekti.

Ancak alınan yen karar doğrultusunda kayıt yenileme işlemleri, 21 ekim 2022 Cuma günü tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapılacak.

Ödemeler;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla,

Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız),

Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

KAYIT YENİLEME VE ÖĞRENCİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HARÇ ÜCRETLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu.

Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

SON DAKİKA