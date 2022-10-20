Haberler Yaşam AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:24

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 21 Ekim 2022 Cuma gününe kadar uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise AÖF güz dönemi ara ve final sınavları için geri sayıma geçti. Bu noktada bir yandan sınav hazırlıklarını sürdüren AÖF öğrencileri, bir yandan da AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan 2022-2023 akademik takvim ile belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi akademik takvim ile AÖF sınav tarihleri…