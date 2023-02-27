Haberler Yaşam AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:21

AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınavları hakkında duyuru geldi. Açıktan üniversiteyi bitirmek isteyenler Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Toplamda 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası AÖF sınav tarihleri geri çekildi. Deprem sonrası alınan kararla ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak? AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri 2023