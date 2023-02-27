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Haberler Yaşam AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:21

AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınavları hakkında duyuru geldi. Açıktan üniversiteyi bitirmek isteyenler Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Toplamda 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası AÖF sınav tarihleri geri çekildi. Deprem sonrası alınan kararla ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak? AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri 2023

AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?

AÖF sınavları için hazırlıklar sürüyor. Kahramanmaraş depremi dolasıyla eğitim alanında pek çok değişiklik yapıldı. Kahramanmaraş depremi dolasıyla üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 11 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman, yüz yüze mi? İşte Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sınavları açıklaması ve kayıt yenileme tarihleri

AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?

AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır.

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AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023

AÖF sınav takvimi yayımlanmıştı. Ara sınavlar 15-16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacaktı. Fakat 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası AÖF sınav tarihleri geri çekildi.

Deprem sonrası alınan kararla ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı.

YÖK'ün uzaktan eğitim kararı sonrası daha önce açıklanan sınav takvimi yayından kaldırıldı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.

AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir.

Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

AÖF sınav ve kayıt yenileme tarihleri için açıklama geldi! 2023 AÖF sınavları online mı, ne zaman ve nasıl olacak?
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