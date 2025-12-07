Haberler
AÖF SONUÇ TARİHİ: 2025-2026 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olur?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 18:50
AÖF güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde sonuçların duyurulacağı tarih yer alıyor. Sınav değerlendirme sürecine ilişkin beklenti artarken, gözler Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?