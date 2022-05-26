Haberler Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:52

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

Açıktan Üniversite okuyan öğrenciler AÖF sonuçları için geri sayıma geçti. 21-22 Mayıs Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bahar dönemi final sınavı gerçekleşti. AÖF sınav sonuçları öncesi sorulara ve cevaplara kavuşan öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde alan öğrenciler, hafta sonu yapılan dönem sonu final sonuçlarını aosogrenci.anadolu ekranından sorgulayabilecek. İşte AÖF sınav sonuçları sürecinde son durum