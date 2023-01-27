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Haberler Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:28

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri gündemde. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde iki oturumda tamamlandı. Sırada sonuç adımı var. Derslerden geçme durumlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyor. Bütünleme seçeneğini olmayan dersler için Açıköğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Sonuçlar "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinde; AÖS öğrenci ekranında olacak. Peki, 2023 AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar…

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen final sınavları ardından sınav sonucu sorgulama ekranı AÖS öğrencilerin ziyaretiyle yoğunluk kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyor. Güz yarıyılı bitirme sınavları öğrencilerin ders geçme durumlarını belirleyecek. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, tüm merak edilenler…

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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