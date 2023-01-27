Haberler Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları sorgulama ile Açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:28

AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri gündemde. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde iki oturumda tamamlandı. Sırada sonuç adımı var. Derslerden geçme durumlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyor. Bütünleme seçeneğini olmayan dersler için Açıköğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Sonuçlar "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinde; AÖS öğrenci ekranında olacak. Peki, 2023 AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar…