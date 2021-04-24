AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için kritik tarih bekleniyor!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabileceği bilinirken Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA VAR!

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.