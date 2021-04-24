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Haberler Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için o kritik tarih bekleniyor!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 12:03

açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi için o kritik tarih bekleniyor!

öğrencileri sorgulamalarını sürdürüyor. Mart ayında sona eren başvuruların ardından gözler Açıköğretim Fakültesi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi bahar dönemi ara sınavlarını da online olarak gerçekleştiren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden açıklama bekliyor. Son olarak Kurum tarafından yapılan açıklamada, sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 Anadolu Üniversitesi açıklandı mı?

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için o kritik tarih bekleniyor!

için geri sayım başladı. üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamaya çıkan öğrenciler bahar dönemi vize sınavlarını tamamladı. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan'da, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için ise 17 Nisan - 19 Nisan tarihleri arasında sınava online katılan öğrenciler gözlerini AÖF sonuçlarına çevirdi. Geçen seneyi baz alırsak sınav sonuçları 4-5 gün sonra erişime açılmıştı. Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 Anadolu Üniversitesi açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için o kritik tarih bekleniyor!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabileceği bilinirken Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA VAR!

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

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AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için o kritik tarih bekleniyor!

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 4 ve 8. yarıyıl dersleri sınavları 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

AÖF DERS GEÇME NOTU

Anadolu Üniversitesi, aldığı karar ile birlikte 2019-2020 eğitim yılından beri ders geçme başarı notu alt sınırını 35 olarak belirledi. Sorumlu oldukları derslerden 35 ve yukarısını olan öğrenciler başarılı bir şekilde dersi tamamlamış olur. Harf notu sisteminde ise AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer nottur. CD, DC ve DD harf notuna sahip öğrencilerin genel not ortalaması 2.00'ın altında ise bu dersleri geçmiş sayılır. Ancak GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00'ın altında olan adaylar bu dersleri tekrar almak zorundadır.

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için o kritik tarih bekleniyor!

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi ara sınavlarında adaylara 30 soru için 40 dakika süre veriliyor. 17 lisans programında açık uçlu soru sorulurken, önlisans sınavlarında çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulurken, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları kaynaksız cevaplamakla öğrenciler yükümlüdür.

Sınav esnasında bir sonraki soruyu görme gibi normal sınav akışı işlemleri dışında, tarayıcı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması sistem tarafından anormal bir aktivite olarak tespit edilir ve uyarı verilir. Uyarının ardından öğrencinin sınavı sonlandırabilir.

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için o kritik tarih bekleniyor!

İTİRAZLAR SONA ERDİ

17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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