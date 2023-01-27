Haberler Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:25

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Şimdi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır soruları yanıt arıyor. "aosogrenci.anadolu.edu.tr" AÖS öğrenci girişi ile öğrenilecek AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri araştırılmaya başladı. Geçme notuna göre derslerde başarılı olup olmadıklarını kontrol eden öğrenciler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı başında bekliyor. Peki, 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte, final sınav sonucu sorgulamada son durum…