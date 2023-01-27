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Haberler Yaşam AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı
Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:25

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarıyılı final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Şimdi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır soruları yanıt arıyor. "aosogrenci.anadolu.edu.tr" AÖS öğrenci girişi ile öğrenilecek AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri araştırılmaya başladı. Geçme notuna göre derslerde başarılı olup olmadıklarını kontrol eden öğrenciler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı başında bekliyor. Peki, 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte, final sınav sonucu sorgulamada son durum…

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF sonuçları sorgulama AÖS ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Öğrenciler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu her gün yanıt aramaya devam ediyor. Bütünleme seçeneği olmayan derslerde geçme durumu AÖF final sonuçları ile kontrol edilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde açıklanıyor? İşte, detaylar…

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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