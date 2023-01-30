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Giriş Tarihi: 30.01.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 08:08

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci girişi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda 21-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen güz dönemi final sınavlarında sonuç sorguanıyor. Öğrenciler, AÖF sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanır sorularına yanıt aramaya başladı. Geçme notu ile birlikte değerlendirilecek sınav sonucu öğrencilerin ders geçme durumlarında son şans olacak. Bütünleme seçeneğinin olmadığı AÖF final sonuçları 2023 araştırmaları bu hafta da devam ediyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci ekranı…

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci girişi

AÖF sonuçları sorgulama ekranı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi: "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinde olacak. Sınav sonucu öğrenmek için AÖS ekranını ziyaret eden öğrenciler bugün de AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyor. AÖF sonuçları 2023 final dönemi için gündemdeki yerini koruyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, sonuçlarda son durum…

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci girişi

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci girişi

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci girişi

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.

Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci girişi

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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