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Haberler Yaşam AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:25

AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim almakta olan binlerce öğrenci AÖF sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor. Güz dönemi ara sınavlarına giriş yaparken tüm öğrencilerin yanında bulundurması gereken bu belgeyle ilgili olarak haftanın ilk gününden "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Vize sınavları, yayımlanan takvime göre; 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Peki, 2022 Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları sınava oldukça kısa süre kala hız kazandı. Vize sınavlarına katılım sağlayacak olan açıköğretim öğrencileri bu noktada "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Belgeler bilindiği üzere anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak. Bu hafta sonu düzenlenecek olan sınav için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav takvimine göre güz yarıyılı vize sınavları 10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınav giriş belgeleri yayımlandı.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı

SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

10-11 Aralık'ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı

AÖF VİZE SINAV TARİHİ

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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