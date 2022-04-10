AÖF sınav sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar dönemi vize sınavları için kritik sürece girildi. "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları sınavın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından araştırma konusu haline geldi. Kısa zamanda AÖF sınav sonuçları sorgulama ve sınav notu öğrenme ekranı Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılması bekleniyor.