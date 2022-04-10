AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açık öğretim eğitimi görmekte olan binlerce öğrenci bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin sonuç açıklaması için heyecanlı bekleyişine başladı. Bu noktada ise "Açıköğretim Bahar dönemi 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kurum tarafından kısa süre içerisinde erişime açılması beklenen sınav puanları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden duyurulacak. Peki, AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı…