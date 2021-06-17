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Haberler Yaşam AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:12

kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

bünyesinde açıköğretim üzerinden eğitim almakta olan binlerce öğrenci kayıt ve sınav tarihleri gibi detayları araştırmaya başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin final sınavlarının geçtiğimiz hafta erişime açılmasının ardından derslerinden kalan vatandaşlar şimdi ise bu uygulamaya kayıt olarak tekrar sınavlara katılım sağlama şansı yakalayacak. Bu noktada " kayıtları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" şeklindeki sorular gündeme taşındı. Kurum öğrencileri için yayımladığı duyuruda sınav takvimi ve kayıt tarihleri hakkında detayları bildirmişti.

AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

sınav ve kayıt tarihleri kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlandı. Sınavların henüz online olup olmadığı belli olmamakla beraber dönem içerisinde katılım sağladığı derslerden yeterli puanı alamayan vatandaşlar belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaparak yaz döneminde bu derslerin sınavına girecek. Hal böyleyken " kayıtları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" soruları gündeme taşındı. İşte yaz okulu kayıt tarihleri 2021 ve sınav takvimi…

AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.

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AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.

AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

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