AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim üzerinden eğitim almakta olan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri gibi detayları araştırmaya başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin final sınavlarının geçtiğimiz hafta erişime açılmasının ardından derslerinden kalan vatandaşlar şimdi ise bu uygulamaya kayıt olarak tekrar sınavlara katılım sağlama şansı yakalayacak. Bu noktada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" şeklindeki sorular gündeme taşındı. Kurum öğrencileri için yayımladığı duyuruda 2021 AÖF yaz okulu sınav takvimi ve kayıt tarihleri hakkında detayları bildirmişti.