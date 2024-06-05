AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi ile netlik kazandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. Yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?