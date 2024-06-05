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Haberler Yaşam AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:45

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Dönemin tamamlanmasının ardından gözler yaz okuluna çevrildi. Binlerce aday bu noktada "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yayınlanan 2024 AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt kılavuzu ile adaylar işlemlerini hatasız ve hızlı bir şekilde yapabilecek. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi ile netlik kazandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. Yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Dönem sonu ve ara sınav ortalamasına göre başarısız dersi bulunanlar AÖF yaz okulu sınavlarına katılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 01-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Ağustos'ta sona erecek.

Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimiyle ilgili talepler dikkate alınmaz.

Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçimi sonucunda; alacağı dersler, ödeme bilgisi ve sınav tarihi bilgisi yer almaktadır.

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