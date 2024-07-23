AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri araştırılıyor. Başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler 1-5 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Ağustos ayında düzenlenecek sınavların geçme notu 35 olurken, sınavda her ders için öğrencilere 20 soru yöneltilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte, 2024 AÖF yaz okulu takvimi ile sınav tarihleri...