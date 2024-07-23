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Haberler Yaşam AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:48

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler 1-5 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamladı. Bilindiği üzere yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100'dür. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşe 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihleri…

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri araştırılıyor. Başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler 1-5 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Ağustos ayında düzenlenecek sınavların geçme notu 35 olurken, sınavda her ders için öğrencilere 20 soru yöneltilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı olacak? İşte, 2024 AÖF yaz okulu takvimi ile sınav tarihleri...

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu dersleri 1 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yaz okulu sınavına katılacak.

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AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

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