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AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
11:48
AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler 1-5 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamladı. Bilindiği üzere yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100'dür. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşe 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihleri…