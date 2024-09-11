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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:22

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınav tarihleri için araştırmalar başladı. İki dönem boyunca gerçekleşen sınavlar için ilk sınavlar araştırılmaya başladı. AÖL yazılı sınavları 81 ilde gerçekleşecek. Üç oturum halinde gerçekleşecek olan sınavlar 100 dakika sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise 1. dönem sınav giriş belgesi, sınav ve sonuç tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL 1. dönem sınavları için bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylara her ders için 11 soru sorulacak, sınavlar çoktan seçmeli uygulanacak. 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. İşte AÖL 1.dönem sınav tarihleri

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

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AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Açık lise 1. dönem sınavları için öğrenciler 300 TL sınav ücretini, https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredikartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk BankasıAŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığından ödeyebilecek.

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SONUÇ TARİHİ
AÖL sonuçları da 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.

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