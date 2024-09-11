Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:22
AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınav tarihleri için araştırmalar başladı. İki dönem boyunca gerçekleşen sınavlar için ilk sınavlar araştırılmaya başladı. AÖL yazılı sınavları 81 ilde gerçekleşecek. Üç oturum halinde gerçekleşecek olan sınavlar 100 dakika sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise 1. dönem sınav giriş belgesi, sınav ve sonuç tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?