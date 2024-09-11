AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB Açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık lise 1. dönem sınavları için öğrenciler 300 TL sınav ücretini, https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredikartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk BankasıAŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığından ödeyebilecek.