Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 00:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 00:32

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi ilk dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 2024-2025 eğitim yılında 2.dönemde de MEB'e bağlı kurumlarda öğrenimlerini açık öğretimle devam ettirecek olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Açık Liselerine kayıtlarını gerçekleştirecek. Yeni kayıtlar ve kayıt yenileme için beklenen tarih geldi. Peki, AÖL 2.dönem kayıt yenileme ne zaman, kayıtlar nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2.dönemi için kayıt yenileme takvimi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni dönemde de lise eğitimlerine açıktan devam edecek olan öğrenciler için kayıt takvimi yayınlandı. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği yeni dönem için tarihler ilan edildi. İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme takvimi

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYITLARI İÇİN TAKVİM YAYINDA!

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi paylaşıldı.

AÖL YENİ KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM YENİ KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?

AÖL KAYIT YENİLEME NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenler kayıtlı bulundukları okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Ön onay işlemini yaptıranların kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt İşlemleri e-Devlet Kapısı Üzerinden de Yapılabilecektir.

Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan; e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.

SON DAKİKA