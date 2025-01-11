AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2.dönemi için kayıt yenileme takvimi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni dönemde de lise eğitimlerine açıktan devam edecek olan öğrenciler için kayıt takvimi yayınlandı. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği yeni dönem için tarihler ilan edildi. İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme takvimi