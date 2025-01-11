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AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
00:32
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ2025: AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman ve nereden yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi ilk dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 2024-2025 eğitim yılında 2.dönemde de MEB'e bağlı kurumlarda öğrenimlerini açık öğretimle devam ettirecek olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Açık Liselerine kayıtlarını gerçekleştirecek. Yeni kayıtlar ve kayıt yenileme için beklenen tarih geldi. Peki, AÖL 2.dönem kayıt yenileme ne zaman, kayıtlar nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar