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Haberler Yaşam AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? Açık Lise AÖL 2. sınav tarihleri!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:33

AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? Açık Lise AÖL 2. sınav tarihleri!

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖL 2. sınav tarihleri için bekleyişe geçti. Açık lise sınavlarının yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağı konusu da merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında dönemin ilk sınavı için tarihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmuş ve sınavlar çevrimiçi sistem üzerinden tamamlanmıştı. Hal böyleyken "AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021-2022 MEB Açık lise AÖL sınav tarihleri...

AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? Açık Lise AÖL 2. sınav tarihleri!

Gözler AÖL sınav tarihleri için MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci yeni dönemde uygulanacak olan sınavların yüzyüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını merak ediyor. Hal böyleyken ise "2021 Açık lise AÖL 2. sınavlar online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada yüz yüze kararı alınmıştı. İşte Açık lise AÖL 2. sınav tarihleri ve tüm detaylar...

AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? Açık Lise AÖL 2. sınav tarihleri!

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-1. Dönem Sınavları 4-10 Aralık'ta yapıldı. MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.

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AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? Açık Lise AÖL 2. sınav tarihleri!

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir.

Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5. ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? Açık Lise AÖL 2. sınav tarihleri!

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için öğrencinin

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.
Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.

AÖL 2. sınavlar ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı? Açık Lise AÖL 2. sınav tarihleri!

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken ortak (zorunlu) ve seçmeli dersler vardır. Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Öğrenciler her dönem ortak (zorunlu) ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan ortak (zorunlu) ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak (zorunlu) derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi 170'dir. Örgün eğitimden ara sınıftan gelen öğrenciler, örgünde başardığı derslerin, meslek dersleri hariç kredilerini alırlar.

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