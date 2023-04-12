AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

AÖL 2. Dönem sınavları 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav tarihleri açıklanırken, MEB açıklama ile AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihleri 2023 belli olmuş durumda. Bu noktada vatandaşlar AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan iki büyük deprem sonucu ikinci dönem kayıt yenileme tarihleri ileri bir güne alınmıştı. Peki, Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 2023 belli oldu mu? İşte AÖL 3. dönem kayıt tarihleri ve detaylar