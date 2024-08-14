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Giriş Tarihi: 14.08.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:02

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları için MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenmiş ve açık lise sınavlarının ardından gözler bir süredir sonuç takvimine çevrilmişti. Takvime göre açık lise sınav sonuçları bugün belli oluyor. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...,

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu MEB'ten gelecek. 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024 sorusuna yanıt aranıyor. Bu noktada açık lise öğrencilerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, MEB ile 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2024 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.

Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları değerlendirmelerin ardından Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.

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