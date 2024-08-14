AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
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AÖL 3. dönem sınav sonuçları için MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenmiş ve açık lise sınavlarının ardından gözler bir süredir sonuç takvimine çevrilmişti. Takvime göre açık lise sınav sonuçları bugün belli oluyor. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...,