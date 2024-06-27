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Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:40

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise 3. dönem sınavları aol.meb.gov.tr adresinde duyurulacak. 2. dönem sınavları geride kalırken iki dönemde de eksik dersleri kalanlar, başarısız derslerini kurtarmak isteyenler için Açık Lise 3. dönem sınavları gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrenciler AÖL 3. dönem sınav giriş yerlerini sorguluyor. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?

AÖL 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kaldı. Sınavlar temmuz ayında gerçekleşecek. Kayıt işlemlerini geçekleştiren adaylar 3. dönem sınavları için araştırmalara başladı. 3. dönem sınavları için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? araştırmasına başladı. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?

2024 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi belli oldu.
Takvime göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanacak.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK, NASIL ALINIR?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler; https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ
14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek

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