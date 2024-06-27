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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:40
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav giriş giriş yerleri nereden öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise 3. dönem sınavları aol.meb.gov.tr adresinde duyurulacak. 2. dönem sınavları geride kalırken iki dönemde de eksik dersleri kalanlar, başarısız derslerini kurtarmak isteyenler için Açık Lise 3. dönem sınavları gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrenciler AÖL 3. dönem sınav giriş yerlerini sorguluyor. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi