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Haberler Yaşam AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021: MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:16

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021: takvimi ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?

Açık lise öğrencileri AÖL 3. Dönem sınav tarihleri için bekleyişe geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen sınavlarının Temmuz ayında yapılacağı bildirilirken Milli Eğitim Bakanı imzasıyla 81 ile yazı gönderildi. Bu noktada "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" soruları da yanıt bulmuş oldu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler kararın detaylarını merak ediyor. Buna göre; 2021 AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte tüm detaylar…

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021: MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?

AÖL 3. Dönem sınavları için geçtiğimiz günlerde 'ndan yeni bir açıklama geldi. Bu kapsamda 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemine ilişkin ilk iki sınavın koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda yapıldığı bilinirken Bakan Selçuk imzalı yazıda 3. Dönem sınavlarına ilişkin karar duyuruldu. "AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?" soruları bu kapsamda yanıt buldu. AÖL 3. Dönem sınav tarihleri gibi birçok detay Açık lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021: MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?

MEB'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.

Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021: MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021: MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2021: MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

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