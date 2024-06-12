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AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
15:20
AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024 MEB takvimi ile belli oldu. 2023-2024 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav tarihi bilgisine yer verilmişti. Peki, MEB takvimi ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri...