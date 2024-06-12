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Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 15:20

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024 MEB takvimi ile belli oldu. 2023-2024 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav tarihi bilgisine yer verilmişti. Peki, MEB takvimi ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri...

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 3. Dönem sınavları Temmuz ayında düzenlenecek. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tam tarih bilgisi için araştırmalara başladı. 3 oturumda uygulanacak sınavda her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? İşte MEB ile 3. dönem AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı...

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2024 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi belli oldu.

Takvime göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanacak.

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AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK, NASIL ALINIR?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler; https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

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