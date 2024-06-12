AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2024: MEB ile 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

3. dönem AÖL sınavları ne zaman, Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 3. Dönem sınavları Temmuz ayında düzenlenecek. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tam tarih bilgisi için araştırmalara başladı. 3 oturumda uygulanacak sınavda her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? İşte MEB ile 3. dönem AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı...