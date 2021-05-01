AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu! MEB takvimi ile Açık lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı?

Açık lise öğrencileri AÖL 3. Dönem sınav tarihleri için bekleyişe geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen açıköğretim sınavlarının Temmuz ayında yapılacağı bildirilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile yazı gönderildi. Bu noktada "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" soruları da yanıt bulmuş oldu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler kararın detaylarını merak ediyor. Buna göre; 2021 AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte tüm detaylar…