Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? MEB açıkladı... 2021 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ders seçimi süresi uzatıldı!

ne zaman bitecek? MEB açıkladı... 2021 AÖL kayıt yenileme ders seçimi süresi uzatıldı!

ne zaman bitecek sorusu, 'de okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL ikinci dönem kayıt yenileme sürecinde sona yaklaşılırken Milli Eğitim Bakanlığından flaş bir açıklama yapıldı. MEB'in açıklamasında, AÖL ders seçimi süresinin uzatıldığı bildirildi. Bu noktada, AÖL ders seçimi ne zaman, hangi gün bitecek konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte, Açık Lise kayıt yenileme ve AÖL ders seçimi süresinin biteceğinin tarih hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 19.03.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 15:01
AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? MEB açıkladı... 2021 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ders seçimi süresi uzatıldı!

Eğitim hayatlarını 'de sürdüren öğrenciler için ikinci dönem kayıt yenileme sürecinde sona yaklaşıldı. Öğreciler, bir yandan da kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini yaparken diğer taraftan güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada, Milli Eğitim Bakanlığından ile ilgil ibir açıkalma yapıldı. MEB'in açıklamasında ders seçimi süresinin uzatıldığı bildirilirken ders ataması otomatik yapılan öğrencilerin belirtilen tarihlere kadar ders değişikliği yapabileceği bildirildi. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman, hangi gün bitecek? Açık Lise kayıt yenileme ders seçimi nasıl yapılır? İşte detaylar;

AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? MEB açıkladı... 2021 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ders seçimi süresi uzatıldı!

AÖL DERS SEÇİMİ SÜRESİ UZATILDI

Ders seçme işlemleri öğrencilerimize tekrar açılmıştır.

Ders seçme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ders seçme işlemi yapmayan öğrencilerimiz için otomatik ders atama işlemi yapılmıştır.

Daha önce derslerini seçen veya ders ataması otomatik olarak yapılan öğrenciler 21 Mart 2021 saat 23:59'a kadar ders değişikliği yapabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? MEB açıkladı... 2021 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ders seçimi süresi uzatıldı!

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

* http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

* Sol tarafta yer alan ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülünü seçiniz.

* Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? MEB açıkladı... 2021 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ders seçimi süresi uzatıldı!

* Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır.

* Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.

AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? MEB açıkladı... 2021 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ders seçimi süresi uzatıldı!

AÖL (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı; "Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.) Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

NOT: Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir. İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir. "

SON DAKİKA