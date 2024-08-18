Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:18

AÖL KAYIT YENİLEME MEB 2024-2025: Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni dönemde AÖL'de öğrenim görmek isteyen öğrenciler AÖL ilk kayıt tarihleri için açıklama beklerken, halihazırda öğrenci olanlar ise MEB 2024-2025 AÖL kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. İşlemler, AÖL kayıt yenileme ekranı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarih ve kılavuz eşliğinde yapılacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ekranı…

AÖL KAYIT YENİLEME MEB 2024-2025: Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman?

AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri sınav sonuçlarının ardından araştırılıyor. Bilindiği üzere AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanmıştı. Şimdi ise gözler yeni dönem yılının kayıt tarihine çevrildi. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman? İşte 2024-2025 AÖL kayıt yenileme ekranı

AÖL KAYIT YENİLEME MEB 2024-2025: Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman?

AÖL 2024-2025 KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 yılı açık lise 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyuna duyurulmadı. 2024-2025 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimine ilişkin MEB tarafından yapılacak ilk resmi bilgilendirmede detaylarda yer verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL KAYIT YENİLEME MEB 2024-2025: Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman?

2023-2024 KAYITLARI NE ZAMAN YAPILDI?

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamış 16 Ekim tarihinde son bulmuştu. Öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme başvurularını MEB'in resmi web sitesi uzantısından gerçekleştirebiliyor.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖL KAYIT YENİLEME MEB 2024-2025: Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman?

AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. Belirlenen ücret Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine ödenir. Ücretin bir bölümü ise kayıt yaptırılan Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödenir.

AÖL KAYIT YENİLEME MEB 2024-2025: Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman?

Ödemeye dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte irtibat bürosuna gidilir.

Nüfus kayıt bilgileri, adres, resim ve getirilen belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numarası ve geçici şifre oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da öğrenciye verilir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydeder. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

Öğrencilik durumu Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme girip ders seçimi yapılır.

SON DAKİKA