AÖL KAYIT YENİLEME MEB 2024-2025: Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ekranı erişime açıldı mı ve ilk kayıt ne zaman?

AÖL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. Belirlenen ücret Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine ödenir. Ücretin bir bölümü ise kayıt yaptırılan Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödenir.