Haberler
Yaşam
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık lisesi 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınmlanacak? MEB takvimi paylaştı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
00:32
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık lisesi 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınmlanacak? MEB takvimi paylaştı!
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav yerleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise 3. dönem sınav giriş belgesi aol.meb.gov.tr adresinde duyurulacak. 2. dönem sınavları geride kalırken iki dönemde de eksik dersleri kalanlar, başarısız derslerini kurtarmak isteyenler için Açık Lise 3. dönem sınavları gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrenciler AÖL 3. dönem sınav giriş yerlerini sorguluyor. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi