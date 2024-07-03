AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: Açık lisesi 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınmlanacak? MEB takvimi paylaştı!

AÖL 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kaldı. Sınavlar temmuz ayında gerçekleşecek. Kayıt işlemlerini geçekleştiren adaylar 3. dönem sınavları için araştırmalara başladı. 3. dönem sınavları için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı? araştırmasına başladı. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar