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Haberler Yaşam AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:30

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin heyecanla beklediği 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları, başarılarını öğrenmek isteyen adaylar için merak konusu. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, AÖL sınav sonuç tarihi!

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları tamamlanırken, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler, aldıkları puanları öğrenerek diploma hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı bekliyor. Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

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AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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