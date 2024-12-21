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AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
10:30
AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin heyecanla beklediği 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları, başarılarını öğrenmek isteyen adaylar için merak konusu. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, AÖL sınav sonuç tarihi!