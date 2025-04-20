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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 06:18

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Açık lisede eğitim gören öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşen sınavlarda ter dökmüştü. Şimdi ise ekran başında sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuç tarihi ve ayrıntılar.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!

2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları için belirlenen tarih yaklaştı. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler " AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili MEB'in son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki; 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!

İTİRAZ SÜRECİ

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.