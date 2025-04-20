Haberler
Yaşam
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
06:18
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MEB ile AÖL sınav sonuç tarihi!
AÖL 2. Dönem sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Açık lisede eğitim gören öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşen sınavlarda ter dökmüştü. Şimdi ise ekran başında sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuç tarihi ve ayrıntılar.