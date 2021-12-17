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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.12.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 07:38

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak düzenlenen Açık lise sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 4-10 Aralık 2021 tarihleri aralığında yapılan online sınavların ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda AÖL sınav sonuçları erişime açılacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları da etkilemeyecek. Peki; AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları için öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden AÖL sınav sonuçlarını öğrenecek öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öte yandan; öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçları ilan edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde kurum tarafından belirtilen şekilde yapacaklar. İşte MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yapılan yazılı açıklamada, sınavların 4 Aralık 2021 tarihi saat 09:30'dan - 10 Aralık 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL DERS GEÇME NOTU

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle ders geçme notunda değişikliğe gidilmişti.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 1.Dönem Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı

SINAVLARA İTİRAZLAR

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları BİGM tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

4. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

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