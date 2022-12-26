AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler MEB duyuruda. MEB Açık Lise AÖL sınavları 9 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. İtiraz süresi dün akşam itibariyle sona ererken, öğrenciler ve velileri AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı sorularını yöneltiyor. Açık Lise sınav sonuçları, online giriş ekranı üzerinden öğrencilerin erişime açık olacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023