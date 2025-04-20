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AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
14:40
AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuru yakından takip edilirken, sonuçların açıklanma sürecine dair detaylar belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...