AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...