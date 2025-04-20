Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:40

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuru yakından takip edilirken, sonuçların açıklanma sürecine dair detaylar belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

  • Öğrenciler, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sistemi üzerinden aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler:
  • https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine gidin.
  • T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
  • Açılan ekrandan sınav sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

AÖL GİRİŞ EKRANI

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV TAKVİMİ 2025

2024-25 AÖL 3. dönem sınavları: 19-20 Temmuz (e-Sınav Temmuz 2025)

2025-26 AÖL 1. dönem sınavları: 20-21 Aralık (e-Sınav Aralık 2025)

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2025 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?