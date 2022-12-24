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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:02

AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL sınav sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce Açık Lise öğrencisi AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 9 Aralık'ta başlayan ve 20 Aralık'ta sona eren online sınavların ardından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları MEB tarafından duyurulacak.

AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları açıklandı mı?

"AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖL sonuçları sorgulama işlemleri de başlamış olup gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylı bilgiler.

AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir zaman paylaşımı gelmedi ancak önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları açıklandı mı?
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