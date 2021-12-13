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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 08:20

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

Online olarak düzenlenen Açık Lise sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde tamamlandı. Söz konusu sınavın bitmesinin ardından gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere; sınavlarda her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru soruldu ve her doğru cevabın puan değeri ise 5 olarak belirtildi. Öte yandan; yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği de biliniyor. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçlarında son durum!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL sınav sonuçları için gözler resmi açıklamalara çevrildi. 4-10 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak tamamlanan sınavların ardından, söz konusu sınava katılanlar "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı? İşte son gelişmeler!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yapılan yazılı açıklamada, sınavların 4 Aralık 2021 tarihi saat 09:30'dan - 10 Aralık 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?

SINAVLARA İTİRAZLAR

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları BİGM tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

4. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise 1.Dönem AÖL sonuçları bugün açıklanır mı?
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