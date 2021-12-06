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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB'de!
Giriş Tarihi: 06.12.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 15:41

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB'de!

AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin bekleyişi hız kazandı. Online sistem üzerinden gerçekleşen sınavlara katılım sağlayan Açık lise öğrencileri sınav dönemi 10 Aralık Cuma günü sona erecek ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklaması için bekleyişe geçilecek. MEB henüz net bir tarih bulunmazken "2021 AÖL 1. Dönem online çevrimiçi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Sonuçların 10 Aralık sonrası 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, 2021 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB’de!

Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan milyonlarca öğrenci AÖL 1. Dönem sınav sonuçları için gözünü MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 10 Aralık tarihinde sona erecek olan sınavların son günü yaklaşırken online sistem üzerinden katılım sağlayanlar bu kapsamda "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından net bir tarih bilgisi verilmemesine karşın kısa zamanda sonuçların erişime açılması bekleniyor. Buna göre; 2021 Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB’de!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 1. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB’de!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB’de!

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB’de!

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

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