AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. dönem çevrimiçi online sınav sonuçları için gözler MEB’de!

AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin bekleyişi hız kazandı. Online sistem üzerinden gerçekleşen sınavlara katılım sağlayan Açık lise öğrencileri sınav dönemi 10 Aralık Cuma günü sona erecek ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklaması için bekleyişe geçilecek. MEB henüz net bir tarih bulunmazken "2021 AÖL 1. Dönem online çevrimiçi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Sonuçların 10 Aralık sonrası 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, 2021 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...