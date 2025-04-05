Haberler
Yaşam
AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 05.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
16:56
AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 ikinci dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler, sonuç duyurusuna odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle sınav sonuçları Nisan ayı içerisinde adayların erişimine açılacak.Peki, 2025 AÖL ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?