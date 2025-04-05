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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde
Giriş Tarihi: 05.04.2025 16:56 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:56

AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 ikinci dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler, sonuç duyurusuna odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle sınav sonuçları Nisan ayı içerisinde adayların erişimine açılacak.Peki, 2025 AÖL ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na ait 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda yapıldı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. MEB'in yayımladığı takvime göre, AÖL sınav sonuçları Nisan ayında duyurulacak. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yılı AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme, 100 üzerinden yapılır ve sınav puanı hesaplamak için şu formül kullanılır: [Puan = (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) x 100]. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında etkili olmaz. Hesaplanan puan en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Eğer Merkez Sınav Kurulu veya yargı tarafından bir soru iptal edilirse, iptal edilen soru/sorular değerlendirmeye alınmaz. Ancak geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek puan hesaplaması yapılır.

Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse ve bu durum Merkez Sınav Kurulu tarafından onaylanırsa, iptal edilen bir soru olmayacak; doğru seçenekler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.

AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde