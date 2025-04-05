AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi! Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuç tarihi gündemde

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme, 100 üzerinden yapılır ve sınav puanı hesaplamak için şu formül kullanılır: [Puan = (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) x 100]. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında etkili olmaz. Hesaplanan puan en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Eğer Merkez Sınav Kurulu veya yargı tarafından bir soru iptal edilirse, iptal edilen soru/sorular değerlendirmeye alınmaz. Ancak geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek puan hesaplaması yapılır.

Eğer cevap anahtarında bir hata tespit edilirse ve bu durum Merkez Sınav Kurulu tarafından onaylanırsa, iptal edilen bir soru olmayacak; doğru seçenekler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.