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Haberler Yaşam AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:44

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları 21-22 Aralık tarihleri arasında sınavlara giren öğrencilerin araştırmaları arasında. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyuruları ile takip ediliyor. İlk dönem sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler AÖL kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama …

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi'nin 1. Dönem sınavlarının ardından AÖL sonuç sorgulama ekranı başında yerler alındı. Binlerce açık lise öğrencisi, Ocak ayına girilmesiyle birlikte sonuçlarını öğrenmek adına bekleyişe başladı. Son dakika açıklamasıyla MEB ekranında sonuçlar ilan edildi.İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama …

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler "https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx" Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

AÖL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 15-16 Mart 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

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