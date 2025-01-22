AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

AÖL 2. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar, diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.