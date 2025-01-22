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AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:44
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları 21-22 Aralık tarihleri arasında sınavlara giren öğrencilerin araştırmaları arasında. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyuruları ile takip ediliyor. İlk dönem sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler AÖL kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama …