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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 09:49

AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Uzaktan eğitim yoluyla lise diploması almak isteyen binlerce aday, dönem sınavlarına katılım sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirme sürecinin ardından, AÖL sınav sonuçları MEB'in resmi internet adresi meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sonuç sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mart ayında gerçekleştirilen ikinci dönem AÖL sınavlarının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. 22-23 Mart tarihlerinde tamamlanan sınavların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık, sonuçların Nisan ayı içerisinde ilan edileceğini duyurdu. Peki, AÖL sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte güncel bilgiler…

AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

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AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.

AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?