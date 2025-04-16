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AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
09:49
AÖL sınav sonuçları sorgulama 2025: MEB ile 2. Dönem Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Uzaktan eğitim yoluyla lise diploması almak isteyen binlerce aday, dönem sınavlarına katılım sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirme sürecinin ardından, AÖL sınav sonuçları MEB'in resmi internet adresi meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sonuç sorgulama ekranı