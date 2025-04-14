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Haberler Yaşam AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 17:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 17:22

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

22-23 Mart 2025 tarihinde üç oturumda gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavlarının soru ve cevapları 26 Mart'ta MEB tarafından yayımlandı. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, yanlış cevaplar puanı etkilemeyecek. Nisan ayında açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB takvimi ile AÖL sonuç açıklanma tarihi ve tüm detaylar.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. AÖL öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Nisan ayının ortalarına yaklaşılmasıyla birlikte, MEB'in açıklamaları için araştırmalar hız kazandı. Sınav sonuçları, değerlendirme sürecinin ardından aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İTİRAZ SÜRECİ

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.