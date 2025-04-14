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AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
17:22
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB ile 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
22-23 Mart 2025 tarihinde üç oturumda gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavlarının soru ve cevapları 26 Mart'ta MEB tarafından yayımlandı. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek, yanlış cevaplar puanı etkilemeyecek. Nisan ayında açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB takvimi ile AÖL sonuç açıklanma tarihi ve tüm detaylar.