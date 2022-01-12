AÖL sınav tarihleri 2022: MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi ve sınavlar online mı yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler

AÖL E-SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK NE KADAR SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlarda kaç soru sorulacağına ve ne kadar süreceğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Bakanlık tarafından sınav öncesi uygulama kılavuzu öğrenciler için paylaşılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet alabilmek için düzenlenen merkezi sınavların yerine e-Sınavlara geçiş yaparken soru sayısında bir değişiklik yapmamıştı. Bu bilgi dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi sınavlarında, sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulması ön görülürken, sınav süresinin 30 dakika olması bekleniyor.

MEB AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Açık Öğretim Liselerinde eğitim alan ve 2. dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Kayıtlarını yeniletmeyen öğrenciler sınavlara katılamazlar. MEB'in yayınladığı takvime göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 mesai bitimine kadar devam edecektir. Kayıt yenileme işlemleri kayıt ücret ve ders seçimi ile gerçekleştirilir.