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AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
16:54
AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınavları aol.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. 2. dönem sınavları geride kalırken Açık Lise 3. dönem sınavları uygulanacak. Sınava girecek öğrenciler AÖL 3. dönem sınav giriş yerlerini sorguluyor. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi