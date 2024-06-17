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Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 16:54

AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınavları aol.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. 2. dönem sınavları geride kalırken Açık Lise 3. dönem sınavları uygulanacak. Sınava girecek öğrenciler AÖL 3. dönem sınav giriş yerlerini sorguluyor. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?

AÖL 3.dönem kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Sınavlar temmuz ayında uygulanacak. Kayıt işlemlerini geçekleştiren adaylar 3. dönem sınavları için araştırmalara başladı. 3. dönem sınavları için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? araştırmasına başladı. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar

AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?

2024 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi belli oldu.
Takvime göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanacak.

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK, NASIL ALINIR?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler; https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2024 MEB TARİHLERİ: Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte? 3. Dönem AÖL sınav giriş belgesi erişime açık mı?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ
14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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