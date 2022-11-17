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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 07:01

AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan vatandaşlar AÖL sınavları için geri sayıma geçti. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 1.dönem sınavlarına katılım gösterecek. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan AÖL sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 2023 Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Aralık ayında yapılacak olan AÖL 1.dönem sınavı tam tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 2023 Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net gün ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvimin MEB tarafından kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.

Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?
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AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?
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