AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.
Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.
Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.
Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net gün ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvimin MEB tarafından kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor
AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.
Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.
Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.