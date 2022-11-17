Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman? 2022 2023 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?

Giriş Tarihi: 17.11.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 07:01

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan vatandaşlar AÖL sınavları için geri sayıma geçti. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 1.dönem sınavlarına katılım gösterecek. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan AÖL sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 2023 Açık Lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi online mı?