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Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 12.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 14:24

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde 2021-2022 süreci devam ediyor. İlk iki dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından şimdi Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavları düzenlenecek. Söz konusu sınavlara katılacak olan adaylar "AÖL sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. AÖL sınav tarihleri için Temmuz ayı işaret edilmiş olup öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. İşte AÖL sınav tarihleri 2022 güncel durum.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022

AÖL sınav tarihleri araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Lise eğitimine dışarıdan devam eden binlerce öğrenci bu sene Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavlarına katılacak. Bu noktada; bir yandan hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da "AÖL sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022!

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınavları temmuz ayında yapılacak. Henüz temmuz ayının kaçında sınav yapılacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı.

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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022

KAYITLAR BİTTİ

AÖL kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapıldı.

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