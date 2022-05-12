Haberler Yaşam AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sınav tarihleri 2022

Giriş Tarihi: 12.05.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 14:24

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi'nde 2021-2022 süreci devam ediyor. İlk iki dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından şimdi Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavları düzenlenecek. Söz konusu sınavlara katılacak olan adaylar "AÖL sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. AÖL sınav tarihleri için Temmuz ayı işaret edilmiş olup öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. İşte AÖL sınav tarihleri 2022 güncel durum.