AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
09:30
2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Temmuz ayında yapılan sınavların ardından binlerce Açık Lise öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖL 3. dönem sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar "AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sorgulama ekranı.