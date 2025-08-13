Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 09:30

AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Temmuz ayında yapılan sınavların ardından binlerce Açık Lise öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖL 3. dönem sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar "AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sorgulama ekranı.

AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 19-20 Temmuz'da üç oturumda tamamlanan sınavların ardından öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularına çevirdi. MEB takvimine göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak. Peki, 2025 AÖL 3. dönem sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

Duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL SONUÇ SORGULAMA MEB EKRANI: 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?