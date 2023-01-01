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Haberler Yaşam AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:07

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren

Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem sınavları Aralık ayında online olarak tamamlandı. Şimdi gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olan AÖL sonuçları AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. Söz konusu sınava katılan binlerce aday "AÖL sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Açık Lise AÖL sınav sonucu için son dakika açıklaması bekleniyor.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9 Aralık'ta başlayan online sınavlar 20 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Şimdi ise binlerce katılımcı AÖL sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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