AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 20 Aralık 2022 tarihinde sona eren Açık Lise sınavlarından sonra sınava itiraz tarihleri de 25 Aralık'ta bitmişti. Bu noktada AÖL sonuçları açıklandı mı, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav sonuçları açıklandığında duyuruyla vatandaşlara bildirecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı