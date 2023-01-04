AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB'den duyuru geldi mi sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından yanıt arıyor. 9 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavları itirazları da 25 Aralık'ta sona ermişti. Bu noktada her gün öğrenciler AÖL sonuçları açıklandı mı araştırmasını yapıyor. İşte AÖL sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar…