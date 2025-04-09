AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22-23 Mart 2025 tarihlerinde Açık Lise sınavları tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişime açılacak. Peki, MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB takvimi ile AÖL sonuç tarihi.