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Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:45

AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Takvime göre Nisan ayında açıklanacak sonuçlar için öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yapılacak açıklamaya yoğunlaştı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22-23 Mart 2025 tarihlerinde Açık Lise sınavları tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişime açılacak. Peki, MEB ile AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB takvimi ile AÖL sonuç tarihi.

AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarına https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.

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AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?