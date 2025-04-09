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AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
14:45
AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB ile Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Takvime göre Nisan ayında açıklanacak sonuçlar için öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yapılacak açıklamaya yoğunlaştı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?