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Haberler Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:47

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci AÖL sonuçları için geri sayıma geçti. 4-10 Kasım tarihlerinde online olarak açık lise sınavlarına giren öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden AÖL sınav sonuçları sorgulaması yapabilecek. Aradan geçen uzun sürenin ardından AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. İşte, MEB 2021 Açık Lise AÖL sonuçları sonuçları sorgulama ekranı ve son bilgiler…

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için beklenen duyuru Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi ve AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışarıdan bitirmek zorunda kalan öğrenciler açık lise birinci dönem online sınav sonuçlarına göre eğitimlerine devam edebilecek. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları sınavları çevrimiçi olarak 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Yapılan son dakika duyurusuna göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacaktır.

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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