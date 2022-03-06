AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgula

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem online sınavları 1 Mart itibariyle başladı. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden sınavlara katılım sağlıyor. 10 Mart'a kadar devam edecek olan açık lise sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor.