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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 06.03.2022 07:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:09
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgula
Açık Lise eğitimlerine devam eden öğrenciler AÖL sonuçları için geri sayıma geçti. 1 Mart itibariyle online sınavları devam edenler açık lise sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Geçtiğimiz dönem Açık öğretim Lisesi sınav sonuçları 1 hafta içinde açıklanmıştı. MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulması bekleniyor. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…