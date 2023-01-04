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Haberler Yaşam AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLA: 2022 – 2023 Açık Öğretim Lisesi MEB 1. dönem online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 13:06

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLA: 2022 – 2023 Açık Öğretim Lisesi MEB 1. dönem online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 20 Aralık 2022 tarihinde sona eren Açık Lise sınavlarından sonra sınava itiraz tarihleri de 25 Aralık'ta bitmişti. Bu noktada AÖL sonuçları açıklandı mı, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav sonuçları açıklandığında duyuruyla vatandaşlara bildirecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLA: 2022 – 2023 Açık Öğretim Lisesi MEB 1. dönem online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB'den duyuru geldi mi sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından yanıt arıyor. 9 – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavları itirazları da 25 Aralık'ta sona ermişti. Bu noktada her gün öğrenciler AÖL sonuçları açıklandı mı araştırmasını yapıyor. İşte AÖL sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar…

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLA: 2022 – 2023 Açık Öğretim Lisesi MEB 1. dönem online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLA: 2022 – 2023 Açık Öğretim Lisesi MEB 1. dönem online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLA: 2022 – 2023 Açık Öğretim Lisesi MEB 1. dönem online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLA: 2022 – 2023 Açık Öğretim Lisesi MEB 1. dönem online AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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